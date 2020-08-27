Пресс-служба Правительства Пензенской области

В Саранске 26 августа 2020 года прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Известный и неизвестный А.И.Куприн (к 150-летию со дня рождения)». Мероприятие проводилось в рамках проекта «Известный и неизвестный А.И.Куприн: потомок татарских мурз в сокровищнице русской литературы», получившего грант Президента Российской Федерации.

В конференции приняли участие Председатель научно-методического совета архивных учреждений Приволжского федерального округа, руководитель комитета по делам архивов Нижегородской области Борис Пудалов, архивисты Республики Мордовия и Пензенской области, представители татарской автономии Республики, сотрудники республиканских образовательных учреждений, музеев, библиотек.

Выступавшая на открытии конференции заместитель председателя комитета по делам архивов Пензенской области Татьяна Зелегова отметила:

«Александр Иванович Куприн занимает особое место в русской литературе. Несмотря на то, что он прожил в Пензенской губернии всего год, в своих произведениях он неоднократно возврашался к теме своей малой Родины. Нам очень приятно, что и у наших соседей в Республике Мордовия тоже очень трепетное отношение к творчеству великого русского классика. Желаю коллегам, чтобы конференция прошла на высоком уровне, чтобы каждый участник узнал для себя что-то новое».

На конференции поднимались вопросы, связанные с увековечиванием памяти великого русского классика, с изучением его творческого наследия. Среди затронутых участниками тем были: родословная А.И. Куприна, неизвестные факты из жизни писателя, значение произведений писателя в наше время.

Пензенские архивисты выступили на конференции с докладом о связях Ксении Александровны Куприной с Пензенским краем и ее вкладе в создание единственного в мире мемориального музея писателя.