Брэд Питт отдыхает во Франции с 27-летней копией Анджелины Джоли

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После развода с Анджелиной Джоли Брэд Питт долгое время оставался один – ни на красных дорожках, ни на кинопремьерах рядом с ним не было спутницы. Окружение 56-летнего актера уверяло: Брэд так обжегся на разводе с женой, что теперь не торопится заводить серьезные отношения. Мол, весь сосредоточен на детях и карьере, ведет здоровый образ жизни, пьет только воду и клюквенный сок.

Но, видимо, насчет женщин друзья Питта все-таки слукавили. Оказывается, Брэд уже завел новый роман. Избранница артиста молода и очень красива. Папарацци сфотографировали звезду с 27-летней немецкой моделью Николь Потуральски в аэропорту Парижа. Пара садилась на частный самолет, чтобы улететь на юг Франции.

Как рассказал очевидец американскому «OK!», актер и его спутница перед рейсом вели себя как влюбленные подростки.

- Они целовались, и Брэд был очень внимателен к девушке. Они были в публичном месте, но его это, похоже, мало беспокоило. Его спутница очень красивая и намного моложе его, - рассказал журналистам свидетель из аэропорта.

Во Франции Брэд и его новая возлюбленная остановились в принадлежащем актеру поместье Шато Мираваль. К слову, это любимое место Анджелины: в этом историческом особняке Питт и Джоли сыграли свадьбу в 2014 году. Дом по-прежнему наполовину принадлежит Анджелине: бракоразводный процесс супругов продолжается, они еще не поделили имущество.

Подробнее – у Ирины Сухановой