Открылась первая в Пензенской области модельная библиотека

Пресс-служба Правительства Пензенской области

27 августа 2020 года, в рамках рабочей поездки в Лунинский район, Иван Белозерцев принял участие в торжественном мероприятии. Реконструкция здания районной библиотеки проведена в рамках региональной программы «Развитие культуры и туризма Пензенской области», сумма затрат составила более 11 млн рублей.

В 2020 году учреждение культуры получило межбюджетный трансферт в размере 10 млн рублей на создание модельной библиотеки. Она стала первым подобным учреждением в Пензенской области. Средства были направлены на закупку современного оборудования и мебели. Отдельно была обустроена зона для людей с ограниченными возможностями здоровья. Приобретено более 5,7 тыс. книг различных жанров и тематики.

Глава областной исполнительной власти в ходе посещения объекта оценил интерактивную панель, с помощью которой можно ознакомиться с информацией о реализующихся в регионе социально значимых проектах, таких как «А мы из Пензы. Наследники победителей», или найти сведения, касающиеся туристических маршрутов и достопримечательностей Пензенского края.

«Очень интересная форма работы. Такое оборудование можно устанавливать в школах. При этом необходимо развивать сайты туристической направленности, наполняя их данными о том, в каком районе области, какие интересные объекты достойны внимания».

Смысл созданной на базе лунинской ЦРБ модельной библиотеки состоит в том, что книги снабжены чипами, находятся в свободном доступе, а библиотечное пространство организовано с максимальным удобством для читателей.

В прошедшем году в ЦРБ записалось 4126 человек, из которых четверть – дети и подростки в возрасте до 14 лет. Обращаясь к участникам торжественной церемонии открытия, глава субъекта Федерации дал положительную характеристику обновлённому объекту.

«Мне всё очень понравилось…Важно, что много детской литературы, вижу, большой интерес у детей. Используются современные информационные технологии, IT-платформы. Лунинцы этого заслуживают. Ещё и потому, что Тихон Захарович Сёмушкин – это ваш земляк, который прославил Пензенскую землю, хорошо, что вы храните память об этом русском советском писателе, участвовавшем в экспедиции за Полярный круг», - дополнил он.