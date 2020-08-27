В Пензе дачные автобусы будут ходить три дня в неделю

Всего в соответствии с постановлением администрации города от 02.03.2020 № 272«О транспортном обслуживании населения города Пензы на сезонных маршрутах до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ в 2020 году» с 1 мая 2020 года в Пензе организована работа автобусов по 21 сезонному маршруту в количестве 32 единиц подвижного состава.

С 1 сентября 2020 года дачные перевозки будут осуществляться три дня в неделю по средам, субботам, воскресеньям - по новому расписанию.

По информации пресс-службы Администрации Пензы, действующее расписание движения размещено на сайте http://www.tk-penza.ru/rasp_marsh.php и конечных остановочных пунктах дачных маршрутов.