Перекрыть дорогу в школу не получится

Пресс-служба Администрации Пензы

Андрей Лузгин встретился с жителями улицы Мичурина. В микрорайоне возникла спорная ситуация с владельцем земельного участка, который намерен ограничить проход через его территорию. Данной пешеходной дорожкой пользуются ученики школы №19 и другие жители.

Вместе с главой администрации города в проблеме разбирались его заместители Магомед Агамагомедов и Олег Денисов, глава Железнодорожного района Юрий Щеглов.

- С одной стороны, собственник распоряжается земельным участком на законных основаниях, с другой - у нас есть необходимость сохранить этот путь для вас. Поэтому сегодня мы встречались с владельцем участка, ограничивать проход он не будет, - сообщил Андрей Лузгин.

Как пояснил Магомед Агамагомедов, для дальнейшего решения проблемы планируется разделить участок и наложить сервитут на ту часть, которой пользуются жители.

Земля была приобретена гражданином в 2007 году из муниципальной собственности. Участники встречи выразили опасение по поводу дальнейшей застройки участка и сомнение в правомерности данной сделки.

Глава администрации города поручил подготовить обращения в прокуратуру и судебные органы для проведения проверки законности купли-продажи участка.

Он также напомнил, что в настоящее время территория входит в курортную зону - строительство в ней запрещено.

Кроме того, в ходе встречи жители улицы Мичурина обратились к представителям городской власти с просьбами обустроить здесь детскую площадку, оборудовать пешеходный переход, сделать прогулочную зону.

Андрей Лузгин предложил организовать инициативную группу, которая вместе с органами власти будет планировать развитие микрорайона и участвовать в реализации планов.

Также он дал поручение Департаменту ЖКХ города выехать на место и проанализировать возможность обустройства пешеходного перехода на данной улице, отмечает пресс-служба Администрации Пензы.