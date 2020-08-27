Америка начала мстить России за изобретение вакцины?

Добровольцы Гергий Смирнов, Анна Куткина, Наталья Агеева (слева направо), испытавшие на себе вакцину, на пресс-конференции (архив). Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти США внесли в санкционный список несколько российских научно-исследовательских институтов. Об этом сообщается на сайте Федерального реестра официальных документов американского правительства. В списке оказался и 48-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны России, который участвовал в работе над российской вакциной от COVID-19.

Ну и чем же не угодил Вашингтону этот ставший всемирно известным НИИ, разработавший спасительное лекарство не только для России, но и для других стран планеты? Уже 27 государств официально обратились к Москве с просьбой предоставить им вакцину. В Белом доме считают, что (цитирую документ) «деятельность данных организаций не соответствует интересам США».

Получается, что российская вакцина, которая может спасти от коронавируса миллионы людей, противоречит американским интересам?

Тем временем многие вирусологи (в том числе и американские!) уже говорят, что если российская вакцина получит всемирное признание от «ковидной чумы», то московские ученые вполне заслуженно могут быть представлены к Нобелевской премии мира.

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