Сорвавшись при погрузке, железобетонная балка упала на подростка

Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Утром 26 августа 2020 года в городе Кузнецке при производстве работ по погрузке на КАМАЗ железобетонных изделий произошло падение одного из них на несовершеннолетнего 2003 года рождения. От полученных телесных повреждений он скончался в лечебном учреждении Пензы.

В связи с нарушением правил безопасности, повлекшим по неосторожности смерть человека, Кузнецким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Пензенской области возбуждено уголовное дело.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Определяется круг лиц, ответственных за соблюдение правил безопасности при осуществлении работ.

Расследование уголовного дела продолжается.