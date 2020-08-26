Пензу посетили Андрей Турчак и Ольга Баталина

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

В новом строении поселятся 22 человека с инвалидностью из Пензы, Петрозаводска, Хабаровского и Красноярского края. Глава некоммерческой организации «Квартал Луи», реализующей проект, Мария Львова-Белова провела для гостей экскурсию.

Подводя итог увиденному, заместитель Председателя верхней палаты российского парламента Андрей Турчак отметил, что в названии «Новые берега» скрыто и содержание, и цель проекта.

- Сколько труда, сил и энергии души в это вложено, - подчеркнул вице-спикер Совета Федерации, добавив, что без личной поддержки губернатора трудно было бы достичь сегодняшнего результата. - Я считаю, что это сегодня один из лучших, если не единственный проект, комплексно реализованный – с точки зрения создания и среды проживания, и методической базы, которая может быть использована на территории любого российского региона. Наша задача, чтобы в каждом регионе появился филиал этого проекта.

По словам заместителя Министра труда и социальной защиты России Ольги Баталиной, проект «Квартала Луи» был и остаётся уникальным, пионером в своём роде.

- Это не просто модель сопровождаемого проживания, не только модель организации быта для людей с ограниченными возможностями, это действительно пилотная площадка, которая отрабатывает методики, позволяющие добиваться успехов в творчестве, в искусстве, - пояснила замминистра. - Уверена, что на пензенском опыте будут учиться.

Губернатор Иван Белозерцев поблагодарил гостей за высокую оценку проекта «Новые берега».

- Реализация таких проектов подчёркивает зрелость государства. Отношение государства к людям с ограниченными возможностями здоровья, - сказал глава региона. - Из других регионов России приезжают к нам люди с ограниченными возможностями здоровья. Здесь они самореализуются, получают дополнительные знания, повышают уровень образования, становятся участниками процесса адаптации. И впоследствии, возвращаясь в свои регионы, передают этот бесценный опыт.