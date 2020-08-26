В Саранске разыскиваются подозреваемые в краже одежды из магазина [ВИДЕО]

Полиция Саранска устанавливает личность неизвестных, подозреваемых в совершении кражи. По предварительным данным, 25 августа они украли три футболки, женские шорты и носки на общую сумму 13 000 рублей из спортивного магазина, расположенного в торговом центре на улице Волгоградской в Саранске.

Приметы: молодому человеку на вид 25 лет, среднего телосложения, рост 180 см. Был одет: темная толстовка с вставками белого цвета, шорты черного цвета, кроссовки черного цвета. С ним находилась девушка: на вид 18-25 лет, среднего телосложения. Была одета: топик серого цвета, рубашка серого цвета, шорты белого цвета, в руках сумка белого цвета.

Если вам, что-либо известно о местонахождении данных граждан, сообщите эту информацию по телефонам 8 (8342) 29-77-70, 29-77-88 или 102.