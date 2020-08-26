В Саранске сотрудники городского транспортного предприятия вышли на забастовку

Вчера большая часть общественного транспорта Саранска вышла на маршруты с 40-минутной задержкой. Причиной этого стала забастовка водителей и кондукторов, которые рано утром собрались у административного здания муниципального предприятия.

В марте этого года из-за снижения пассажиропотока руководство компании-перевозчика приняло решение снизить зарплату своим сотрудникам. Помимо этого, из-за несвоевременного перечисления субсидии за перевозку льготной категорий пассажиров, сложилась задолженность перед водителями и кондукторами, превысившая 15 миллионов рублей.

Эти факторы и стали причинами, толкнувшими людей выйти на забастовку. Проблему удалось решить быстро: долги по заработной плате, а также аванс за август всем сотрудникам выплатят в ближайшие дни.

Жалоб со стороны пассажиров на отсутствие общественного транспорта на линиях в утренние часы не поступало. Общественный транспорт Саранска работает в штатном режиме.