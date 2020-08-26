На базе Ромодановского детского сада создан консультационный центр для родителей

Подробнее о работе центра рассказала заведующая учреждением Нина Борисова:

– Центр будет предоставлять бесплатную методическую, психолого-педагогическую и диагностическую помощь родителям детей дошкольного возраста, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Учитель-логопед, педагог-психолог, инструктор по физической культуре, а также старший воспитатель и заведующая могут ответить на вопросы о воспитании детей, реализации их прав и законных интересов, выборе формы образования и обучения, особенностях развития ребенка, рекомендации по подготовке к школе и др. Консультации могут проводиться в очной, дистанционной и даже в выездной форме.

Площадкой для реализации дистанционного формата консультационных услуг является методический кабинет детского сада, который оснащен соответствующим оборудованием. Методическая копилка регулярно пополняется специальной литературой, видеороликами по всем направлениям развития дошкольников.

Предварительно нужно будет записаться на беседу - лично, по телефону или электронной почте. Кроме того, обеспечена возможность электронной записи для получения и оценки предоставленных услуг на сайте центра.

Только за июнь специалисты центра оказали более 30 консультаций.