В Пензе состоялись учебные сборы кинологов

Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области

В соответствии с приказом УМВД России в Пензе прошли краткосрочные учебно-дрессировочные сборы, в которых приняли участие кинологи региональных подразделений полиции. Во время сборов специалисты занимались по специальной программе, изучили теорию и закрепили на практике навыки работы со служебными собаками.

Одной из участниц сборов стала сержант полиции Кузнецка Анастасия Апёнкина, работающая в органах с весны прошлого года. В рядах кинологов девушка с осени, но работать с собаками мечтала еще с детства: в семье жила немецкая овчарка. Напарника Анастасии зовут Умка .

Эффективность применения служебной собаки на местах происшествия зависит от своевременно принятых мер. Такой случай произошел в посёлке Лунино. В местную дежурную часть поступила информация об изнасиловании в одном из домов. Кинолог выехал на место происшествия со своим напарником. Пес взял след и привел прямо к злоумышленнику.

Но не успели стражи порядка уехать с места, как им поступила информация о ДТП на угнанном автомобиле. И здесь пес справился, быстро найдя скрывшегося с места аварии нарушителя.

В соответствии с утвержденными планами повышения квалификации УМВД России направляет специалистов-кинологов для повышения квалификации по различным профилям в специализированные учебные заведения, которые находятся в Уфе и Московской области.