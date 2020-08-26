Росприроднадзор признал нарушением ограничение доступа на пляж Спутника

Набережная и пляж города Спутника - одно из любимых мест отдыха жителей Пензы. Фото: Анна ЧЕРНАЯ

Этим летом жителей Пензы огорошили неприятной новостью: не успели в городе снять часть ограничений, введенных из-за коронавируса, как в микрорайоне Спутник ввели свои собственные. А точнее – сделали платным вход на местный пляж.

Разговоры об этом велись и до этого: пару лет назад в социальных сетях активно обсуждалась информация, что территорию закроют, а бесплатным вход на нее будет лишь для жителей Спутника. В ответ на инициативу население отшутилось собственной – дескать, почему бы в таком случае не сделать платным выезд из микрорайона на территорию Пензы? Тогда дальше разговоров дело не пошло.

Но в этом году, 21 июня, пляж все-таки закрыли официально. И сделали его посещение с 10 до 17 часов платным: отдавай 100 рублей, получай браслетик на руку и плескайся в свое удовольствие. Причем платить обязали всех – и пензенцев, и жителей Спутника, одарив последних лишь скидкой в 50%. Взамен ООО «Парк Спутника», в чьем ведении и находится пляж, пообещало тщательнее следить за чистотой территории и нанять спасателей, наблюдающих за купальщиками.

Жалоба на закрытие места отдыха была направлена в адрес Межрегионального управления Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям. Представители ведомства превели рейд и на месте убедились, что действительно на территории города Спутника был возведен металлический забор с несколькими воротами, на которых в определенные часы дежурят сотрудники охраны. Рядом установлен информационный стенд, согласно которому, за проход на территорию пляжа взимается плата.

На основании ст. 23.23, ст. 28.1 – 28.3 КоАП РФ в отношении ООО «Парк Спутника» было возбуждено дело об административном правонарушении и составлен административный протокол по ст. 8.12.1 КоАП РФ. Протокол об административном правонарушении со всеми материалами дела был направлен для рассмотрения в суд Пензенского района.