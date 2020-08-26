Подросток пропал без вести

Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Следственным управлением СК РФ по Омской области расследуется уголовное дело по факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего Некрасова Виталия, 6 августа 2003 года рождения.

По данным следствия, около 15 часов 3 августа 2020 года подросток ушёл из дома по адресу: Омская область, Калачинский район, с. Сорочино, где находился в гостях у своей бабушки.

Приметы разыскиваемого: на вид 16-17 лет, худощавого телосложения, рост около 180 см, сутулый, волосы прямые, короткие, спинка носа вогнутая, зрение слабое (на момент ухода был без очков).

Одежда: футболка синего цвета, шорты красного цвета с рисунком в виде пальм, сланцы резиновые темно-синего цвета.

Следственное управление обращается с просьбой к жителям области, при наличии информации о местонахождении Виталия Некрасова, сообщить по телефону 8(8412)36-17-02 или 02.