Пресс-служба Главы Республики Мордовия

25 августа Глава Мордовии Владимир Волков принял участие в совещании по вопросу готовности образовательных организаций к началу нового учебного года, которое в режиме видеоконференции провела заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова.

Вице-премьер отметила особую значимость реализации двух поручений Президента в новом учебном году: это организация бесплатного горячего питания для учеников начальной школы и выплаты учителям за классное руководство. Также обсуждались вопросы организации учебного процесса с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации.

По окончании видеоконференции Глава Мордовии обсудил готовность республиканских учреждений образования с членами Правительства и представителями надзорных органов. Было отмечено, что все организации готовы к началу учебного года, везде прошли контрольно-приемочные мероприятия. Также обеспечена стопроцентная готовность по организации горячего питания для всех учащихся начальной школы, в том числе необходимые условия созданы в малокомплектных школах.

Все педагоги, имеющие классное руководство, будут получать федеральные выплаты при сохранении всех региональных надбавок. Восемь педагогов сельских школ получат выплаты в рамках программы «Земский учитель».

Владимир Волков отметил необходимость самого пристального контроля соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции.

«Это целый комплекс мероприятий, начиная от новых санитарных правил до информационно-разъяснительной работы с педагогами, школьниками и родителями», - подчеркнул Глава республики.

Как сообщила заместитель Председателя Правительства РМ Галина Лотванова, 26 августа в 16.00 состоится республиканское родительское собрание, участники которого ответят на волнующие жителей республики вопросы.