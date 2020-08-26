200 часов исправительных работ за неправду о любимой

6 мая позвонивший в полицию мужчина сообщил, что конкретная женщина похитила у него сотовый телефон марки «Samsung Galaxy А-10». После проведенной по заявлению процессуальной проверки в возбуждении уголовного дела было отказано в связи с отсутствием события преступления.

Как выяснилось, телефон был подарен заявителем женщине на 8 марта, что подтвердили свидетели, а затем и сам даритель, пояснивший, что сообщил о краже, поскольку хотел таким образом вернуть ушедшую от него любимую женщину.

В результате заведомо ложного доноса злоумышленника о совершении преступления были отвлечены силы и внимание сотрудников полиции от противодействия реальным преступлениям.

По информации пресс-службы Прокуратуры Пензенской области, прокуратура Колышлейского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее несудимого 49-летнего жителя района о совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления). Суд назначил колышлейцу наказание в виде 200 часов обязательных работ.

Приговор вступил в законную силу.