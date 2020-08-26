«День реки Сура» в Пензенской области

Ее цель - привлечение внимания общественности к главной водной артерии региона реке Суре, а также - экологическому состоянию водных ресурсов.

Организаторами мероприятия являются: Пензенское областное отделение Русского географического общества, АНО «Зелёная волна», Пензенский областной фонд научно-технического развития, Межрегиональное управление Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям, Пензенский государственный университет.

В экологической акции могут принять участие все желающие, кто неравнодушен к родной природе и готов на себя взять ответственность за ее сохранность.

Стартует «День реки Сура» 29 августа в 11 00 на противоположном берегу реки (по ул. Злобина) у подвесного моста «Дружба». Участие организованными группами – приветствуется. С собой иметь мешки для мусора и перчатки.

Организаторы просят поддержать экологическую акцию «День реки Сура» и внести свой вклад в сохранение родной природы.