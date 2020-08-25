До конца года пензенским педагогам выделят 30 квартир

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Глава региона напомнил собравшимся о доплатах за классное руководство, назначенных учителям по инициативе Президента Владимира Путина.

- Считаю, что нам нужно поддержать и тех педагогов, кто исполняют роли классных руководителей в колледжах и техникумах. Обращаюсь к Законодательному Собранию региона - выйти в Государственную Думу РФ с инициативой о включении указанной категории в перечень получателей выплат за классное руководство, - подчеркнул Иван Белозерцев.

Глава региона также указал на необходимость поддержки специалистов системы профессионального образования.

- В этом году мы начали предоставлять жилье бюджетным работникам, - отметил Иван Александрович. – До конца года 30 квартир будут выделены мастерам производственного обучения, преподавателям спецдисциплин и их семьям.

Также губернатор поручил продлить на три года областную программу ремонта образовательных организаций и разработать еще одну, которая поможет привести в порядок учреждения дополнительного образования, с возможностью запуска ее со следующего года.