Традиционные линейки в День знаний в Саранске не состоятся

Учебный год в школах Саранска начнется в традиционном формате.

- В первый класс в этом году пойдут 3 882 ребенка. Сейчас в школах завершаются уборки и обработка, - рассказала Заместитель директора Департамента по социальной политике Администрации городского округа Саранск - начальник Управления образования Оксана Шуляпова. – В этом учебном году потоки учащихся будут разделять, задействовав запасные выходы.

Как отметил Глава Саранска Петр Тултаев, перед началом учебы необходимо провести работу и с родителями школьников:

- Они сами должны соблюдать меры безопасности и должны приучать своих детей и внуков делать то же самое. В частности, перед тем, как выйти из дома нужно измерять температуру детям. И состояние ребенка вызывает, лучше оставить его дома.

Традиционные линейки в саранских школах отменили: вместо них в классах проведут уроки мира, посвященные 75-летию Великой Победы, и расскажут подробнее о мерах безопасности в период эпидемии.

- 1 сентября родители смогут проводить детей только до территории школы. На территорию школы ни родителей, ни бабушек, ни дедушек, к сожалению, в этих условиях мы пустить не можем в силу ограничений, связанных с соблюдением мер безопасности. Конечно, очень жаль, но это необходимость, - сказал Петр Тултаев.

Также в столице Мордовии 1 сентября в штатном режиме начинают работать детские сады.