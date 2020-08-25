В Пензенской области прививки от гриппа получат более 120 тысяч детей

Фото: Министерство здравоохранения Пензенской области

По данным областного минздрава, в этом году планируется привить 121 300 детей.

- Грипп - это опасное инфекционное заболевание, - поясняет врач по медицинской профилактике Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Анастасия Филюшкина. - Он тяжело протекает и зачастую дает серьезные осложнения.

Наиболее надежную защиту от гриппа и предупреждение его осложнений может обеспечить только вакцинация. Эффективность иммунизации у детей и подростков достигает 90%.

- Это очень хороший результат, - отмечает специалист. - Если привитой ребенок заболевает гриппом, вакцина предупредит тяжелое течение. Особенно в ней нуждаются дети с хроническими заболеваниями сердца, почек, бронхиальной астмой, судорожным синдромом, со сниженным иммунитетом, больные сахарным диабетом.

Вакцины от гриппа безопасны и разрешены детям уже с трех месяцев.