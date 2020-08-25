1 сентября в пензенских школах: дети с цветами, родители в масках

Уроки и перемены в городских школах будут начинаться в разное время. Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня в ходе планерки в городской администрации начальник Управления образования Пензы Юрий Голодяев рассказал, как пройдет 1 сентября в школах:

- Формат проведения традиционных линеек будут определены администрациями самих школ в зависимости от количества учащихся. После них пройдут классные часы.

Все мероприятия будут организованы с соблюдением требований Роспотребнадзора: родители должны быть в масках, учителя – надевать ее при близком контакте с учеником. Вопрос, надевать ли средства защиты на детей, отдали на усмотрение родителей.

Также Юрий Голодяев рассказал и о том, как будет выглядеть и сам образовательный процесс:

- Школы также самостоятельно составят расписание: уроки и перемены у классов должны начинаться в разное время, - отметил руководитель Управления.

Мэр Андрей Лузгин обратил внимание на необходимость своевременного информирования родителей обо всех нововведениях.

– Донесите также до руководства школ предупреждение о недопустимости сбора средств с родителей на мебель или оборудование. Если есть соответствующие инициативы родительских комитетов, они должны быть посильными для всех семей и не являться обязательным условием, – уточнил он.

На данный момент все школы обеспечены необходимым количеством дезинфецирующих средств, средств для обработки рук, бесконтактными термометрами, обеззараживателями помещений.