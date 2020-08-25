Фото с официального сайта полпреда Президента РФ в ПФО

Полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров 24 августа 2020 года в режиме видеоконференцсвязи провел совещание с главными федеральными инспекторами, руководителями исполнительной власти в регионах. В мероприятии также принял участие заместитель Генерального прокурора РФ Сергей Зайцев.

На совещании обсудили подготовку к предстоящему Единому дню голосования, охрану правопорядка и соблюдение предписаний санитарно-эпидемиологических служб на избирательных участках.

Игорь Комаров поблагодарил коллег за совместную работу в рамках проведения Общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ, отметив, что были обеспечены безопасность граждан, общественный порядок и прозрачность процедур на всех этапах. Более 16 млн. жителей ПФО выразили свое мнение по поводу поправок в основной Закон страны, предложенных Президентом России Владимиром Путиным. Изменения поддержали 13 млн. человек.

Говоря о предстоящих выборах в Единый день голосования, полпред обратил внимание, что сейчас в округе проходит более 2,5 тыс. избирательных кампаний. Выборы состоятся во всех 14 регионах ПФО.

Игорь Комаров подчеркнул, что при подготовке к выборам региональные власти должны уделять особое внимание здоровью и безопасности граждан, обеспечению законности и легитимности в день выборов.

По итогам совещания Игорь Комаров выразил уверенность, что в каждом из регионов ПФО выборы в Единый день голосования, которые в этом году продлятся 3 дня – с 11 по 13 сентября, пройдут на высоком уровне.