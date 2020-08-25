«СтанкоМашСтрой» выпустил первую партию шестеренок для универсальных токарно-винторезных станков

Компания «СтанкоМашСтрой» выпустила первую партию шестеренок для гитары универсальных токарно-винторезных станков серии СТ 16К20. Для их производства был закуплен и модернизирован зубофрезерный станок. На эту работу у сотрудников компании и привлеченных специалистов ушло порядка года. Также понадобилось обучить квалифицированные кадры, которым предстояло разработать технологию изготовления зубчатых колес по 7 классу точности.

- Мы очень рады, что наша компания «СтанкоМашСтрой» движется в направлении увеличения доли локализации и изготовление зубчатых колес и это очень серьезный шаг, так как развитие компетенций в данной технологии дадут нам возможность изготавливать передние бабки для универсальных станков серии СТ16А25 и СТ16К20, - отметил заместитель генерального директора по производству компании «СтанкоМашСтрой» Сергей Митясов.