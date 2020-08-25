Женщина скончалась на месте происшествия

Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Вечером 6 ноября 2019 года в Бессоновском районе 54-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомашиной «BMW». В нарушение Правил дорожного движения он не убедился в безопасности своего маневра и приступил к осуществлению поворота налево на нерегулируемом перекрестке автодороги «Пенза-Лунино».

При этом водитель «BMW» не уступил дорогу движущемуся во встречном направлении автомобилю «ВАЗ-21074» и пользующемуся преимуществом, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение.

В результате ДТП женщина, находившаяся на переднем пассажирском сиденье автомашины «ВАЗ-21074», от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия. Еще у одной женщины диагностирован перелом руки, у ее дочери 2019 года рождения - черепно-мозговая травма.

В ходе следствия и судебного разбирательства водитель, нарушивший Правила дорожного движения, полностью признал вину в инкриминируемом деянии.

Собранные Бессоновским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пензенской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю Бессоновки: 5 лет лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.