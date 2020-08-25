Пресс-служба Главы Республики Мордовия

С управляющим Мордовским отделением № 8589 ПАО Сбербанк Анной Салеевой Владимир Волков обсудил вопросы финансирования инвестиционных проектов и кредитования жилищного строительства.

«Сбербанк в республике по всем направлениям народного хозяйства, включая промышленность, строительство, сельское хозяйство, имеет самый большой кредитный портфель. А также самый большой портфель по вкладам – около 60 процентов, - отметил Глава Мордовии. – Для нас сейчас принципиально важно сохранить темпы экономического роста».

Глава республики подчеркнул особую значимость сферы жилищного строительства, прежде всего в рамках реализации ипотечных программ. Президент страны Владимир Путин поставил задачу довести объемы жилищного строительства в России до 120 млн. кв. метров в год.

«Наша доля в этих 120 миллионах – 500 тысяч кв. метров, в этом году мы должны построить 360 тысяч. Люди должны иметь возможность покупать жилье, а это, прежде всего, ипотека», - сказал Владимир Волков.

Как отметила Анна Салеева, предложения на ипотеку в Сбербанке начинаются от 4,7% - на такую ставку могут рассчитывать семьи, в которых после 1 января 2018 года родился второй и (или) последующий ребенок.

Самой популярной в настоящее время остается программа «Господдержка 2020». При регистрации сделки в электронном виде на покупку квартиры в готовом или строящемся жилье всем россиянам даются ставки от 6,1%. Всего с начала 2020 года в Мордовии выдано 2600 ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 5,4 млрд. рублей, в том числе Сбербанком - 1658 кредитов на 2,4 млрд. рублей.

Вопросы льготной ипотеки Глава республики обсудил и с представителем регионального банка – председателем правления АККСБ «КС БАНК» Владимиром Грибановым.

«Мы участвуем в двух госпрограммах: это семейная ипотека 6 % и 6,5% - для всех, кто покупает первичное жилье. Лимит нам выделен 50 миллионов, мы их уже осваиваем».

Также в ходе рабочей встречи обсуждались вопросы поддержки банковских клиентов в период пандемии, в частности, реструктуризации кредитов.