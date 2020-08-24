Пенза
Еще
Радио
Пенза
Еще
Радио
Пенза
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Коллективная экспозиция предприятий Пензенской области

Министр промышленности и инновационной политики Михаил Торгашин в составе делегации принимает участие в военно-техническом форуме «Армия-2020»
КомментироватьОставить комментарий
Фото предоставлено министерством промышленности и инновационной политики Пензенской области

Фото предоставлено министерством промышленности и инновационной политики Пензенской области

Сегодня форум - уникальная база демонстрации лучших достижений научно-технической мысли, воплощенных в современных и перспективных образцах интеллектуального оружия и военной техники.

В коллективную экспозицию стенда Сурского края вошла продукция предприятий пензенского приборостроительного кластера «Безопасность» АО "Радиозавод", АО "НПП "Рубин", АО "ПО "Электроприбор". Участие в мероприятии позволит пензенскому производителю продемонстрировать свои наиболее перспективные проекты, установить новые деловые контакты, найти потенциальных инвесторов и партнеров.