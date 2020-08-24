Поручительство на сумму до 5 миллионов рублей - за один день

Пресс-служба Правительства Пензенской области

На сегодня уставной капитал АО «Поручитель» составляет 1 051,250 млн. рублей. В конце месяца ожидается более 111 млн. рублей дополнительных средств на программу микрофинансирования, а также более 39 млн. рублей на программу поручительств, выделенных Правительством РФ на оказание антикризисной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

В период пандемии фондом «Поручитель» был разработан и внедрен специальный продукт «Антикризисное поручительство». В рамках данного продукта поручительство может предоставляться на сумму до 5 млн. рублей на срок до трех лет за один день (при стандартном сроке рассмотрения заявки 3-5 дней). При этом комиссия предоставления поручительства составляет всего 0,5% годовых от суммы предоставленного поручительства.

Субъект МСП может получить поручительство для привлечения кредита с минимальными финансовыми и временными издержками, что особенно важно в сложный для предпринимателей период. С апреля 2020 года АО «Поручитель» предоставило 20 поручительств на сумму более 214 млн. рублей, что позволило привлечь более 644 миллионов рублей кредитных ресурсов.

«Поручитель» также ведет активную работу по реструктуризации кредитов, полученных под поручительство фонда. Объем и количество предоставленных поручительств растет, как и сумма привлеченных кредитных средств.

«Важнейшая задача власти – поддержка малого и среднего бизнеса, поэтому даже в самый сложный период правительство региона изыскивает такую возможность», - подчеркнул Иван Белозерцев. Он поручил активнее информировать предпринимателей Пензенской области о предоставляемых фондом «Поручитель» услугах.