В Мордовии на пожарах погибли четыре человека

Пожар уничтожил дом полностью. Фото: ГУ МЧС по РМ

21 августа в Мордовии произошли два пожара с жертвами.

Информация о первом из них поступила диспетчерам около часа дня. Горел дом на улице Базарной в селе Вертелим. В ходе тушения сотрудники МЧС обнаружили тела хозяина дома, 1952 года рождения, и женщины, 1980 года рождения. Очаг возгорания находился в кухне. В результате пламя уничтожило дом и постройки во дворе.

Второй пожар произошел в Саранске на улице Республиканской в 23:00. О ЧП диспетчерам сообщил сосед, увидевший дым из соседней квартиры. В помещении было найдено тело мужчины и живая женщина, позже скончавшаяся в машине «скорой помощи». По словам соседей, погибшие вели асоциальный образ жизни. В результате пожара повреждена комната на площади 10 кв. м. Причина устанавливается. Очаг возгорания находился в спальной комнате.