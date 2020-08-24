Более шести тысяч учителей в Пензенской области получат надбавки за классное руководство

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В январе этого года РФ Президент Российской Федерации Владимир Путин в своем Послании к Федеральному Собранию поставил задачу ввести надбавку для учителей, являющихся классными руководителями.

С 1 сентября таким педагогом ежемесячно будет начисляться по пять тысяч рублей. В нашем регионе надбавку будут получать 6678 классных руководителей. Средства на выплату п выделены из федерального бюджета.

Кроме ежемесячной выплаты будут сохранены и уже установленные в Пензенской области выплаты классным руководителям: доплаты в размере от 40% до 60% (в классах с наполняемостью меньше нормативной - пропорционально количеству учащихся) от величины базового оклада в размере 7973 руб.

С 1 октября запланирована индексация базовых окладов на 3%. Размер оклада составит 8212 рублей.