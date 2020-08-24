Передавать показания счетчиков электроэнергии удобнее дистанционно

Фото представлено пресс-службой.

Энергосбытовая компания напоминает, что в соответствии с законодательством для расчета платы за электроэнергию возможно использование только данных, полученных не позднее 25-го числа расчетного месяца. Поэтому потребителям необходимо передавать показания в срок до 25 числа включительно, а показания, переданные позднее, могут быть не приняты к расчету.

Наиболее комфортную и безопасную передачу показаний обеспечивают дистанционные сервисы гарантирующего поставщика электроэнергии:

- Официальный сайт ООО «ТНС энерго Пенза» penza.tns-e.ru. Показания можно передать без регистрации, на главной странице сайта необходимо ввести номер своего лицевого счета, а далее указать новые значения прибора учета.

- «Личный кабинет» на сайте. Передача показаний осуществляется на одноименной вкладке сервиса.

- Приложение «ТНС энерго» для мобильных устройств с операционными системами iOSиAndroid.

- Голосовой помощник «Алиса» от Яндекс. Для передачи показаний нужно произнести команду: «Алиса! Включи навык «ТНС энерго» и следовать подсказкам помощника.

- Единый контактный центр по номеру 8 (8412) 98-78-48.

При звонке по телефону 98-78-48 нет необходимости в ожидании соединения с оператором. Потребителю достаточно произнести номер своего лицевого счета и озвучить новые показания либо ввести показания путем набора на клавиатуре телефона в тональном режиме.