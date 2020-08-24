В Саранске завершились все работы в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»

Во всех районах Саранска завершились ремонтные работы в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (является частью нацпроекта «Жилье и городская среда»).

- В ходе проведения электронных аукционов образовалась экономия денежных средств. За счет этого будут благоустроены дворовые территории многоквартирных домов - № 5 и №5/1 по Лямбирскому шоссе. Все предусмотренные законодательством процедуры завершены, подрядная организация приступает к ремонту, - доложил Глава Пролетарского района Александр Кузьмин.

Работы планируется завершить в кратчайшие сроки.

- В первую очередь хотел бы обратить внимание на качество работ. В комиссиях по приемке в обязательном порядке должны быть представители конкретного дома и акты пусть они тоже подписывают, - акцентировал внимание глав районных администраций Петр Тултаев.

С учетом дворовых территорий, где работы будут начаты в ближайшее время, в 2020 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в столице Мордовии будет благоустроено 25 дворов.