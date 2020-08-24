В больницы Пензенской области на работу придут еще более 170 врачей

Сегодня в ходе совещания в правительстве Пензенской области была затронута тема пополнения кадрового состава областных больниц. По словам министра здравоохранения региона Александра Никишина, после 1 сентября к работе в учреждениях приступят еще 170-180 докторов.

- Врачей не хватает. Посещаю районы, и люди часто жалуются на очереди к специалистам, - отметил Иван Белозерцев и поручил активизировать работу по выезду врачей и диагностического оборудования из Пензы в районные центры, из районных больниц – в села.