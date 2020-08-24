Портфель привлеченных средств ВТБ в Пензенской области достиг 25 млрд рублей

По итогам работы банка ВТБ в Пензенской области за первое полугодие 2020 года общий кредитный портфель подразделения увеличился с начала года на 3% и составил 23,4 млрд рублей. Общий портфель привлеченных средств физических и юридических лиц достиг 25,1 млрд рублей, прирост за отчетный период составил 10%.

Портфель кредитов физическим лицам увеличился с начала года на 4,5% и на 1 июля превысил 14,8 млрд рублей. Лидером по приросту в розничном кредитовании является ипотека. Ипотечный портфель банка в регионе на отчетную дату составил 5,9 млрд рублей, рост по сравнению с началом года – 7,8%. За первое полугодие текущего года ВТБ предоставил жителям региона 710 ипотечных кредитов на общую сумму порядка 1,2 млрд рублей.

Наибольший объем в розничном кредитном портфеле приходится на кредиты наличными – 7,6 млрд рублей, рост портфеля по данному направлению по сравнению с началом года составил 2,9%. Портфель автокредитов увеличился за полугодие на 1,4%, до 700 млн рублей.

Портфель привлеченных средств населения увеличился за 6 месяцев на 8,5% и на отчетную дату составил 16,2 млрд рублей. Наибольшая доля в портфеле приходится на депозиты – 14,2 млрд рублей, плюс 6% с начала года. Более чем на треть, до 2 млрд рублей, вырос портфель инвестпродуктов.

Корпоративный кредитный портфель подразделения на 1 июля составил 8,6 млрд рублей. Основой портфеля по-прежнему остаются кредиты предприятиям малого и среднего бизнеса. Ключевыми отраслями, занимающими значительную долю в кредитном портфеле подразделения, являются девелопмент, жилищное и коммерческое строительство (23%), пищевая промышленность и сельское хозяйство (29%), торговля (18%).

Портфель привлеченных средств юридических лиц по итогам 1 полугодия 2020 увеличился на 12%, превысив 8,9 млрд рублей.

Руководитель ВТБ в Пензенской области Денис Педай отметил: «Несмотря на непростую экономическую ситуацию, сложившуюся в результате пандемии нам удалось достичь положительной динамики по ключевым направлениям бизнеса. Достаточно высокий спрос у клиентов отмечается на сберегательные продукты банка. Причем в рознице мы видим переток средств со вкладов и счетов в инвестиционные инструменты, позволяющие получить более высокий доход, чем по классическим депозитам. Региональные предприятия также активно размещали свой капитал в ресурсы до востребования и срочные ресурсы с НСО. Во втором квартале мы присоединились к мерам поддержки клиентов, пострадавших от пандемии. Всего с апреля банк оказал кредитную помощь населению и бизнесу Пензенской области на сумму порядка 5,7 млрд рублей».