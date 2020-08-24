Полицейские приходят в многодетные семьи с подарками школьникам

Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Управление МВД России по Пензенской области совместно с Общественным советом при ведомстве в преддверии начала нового учебного года проводит акцию «Помоги пойти учиться». Оказывается адресная помощь многодетным и малообеспеченным семьям, а также родителям детей, состоящих на учете в органах внутренних дел. Это и консультативная помощь, и содействие в приобретении канцелярских принадлежностей, проводится разъяснительная работа с подростками и их родителями.

Накануне начала учебного года участники акции пришли в гости к одной из многодетных семей, проживающей в Железнодорожном районе Пензы, в которой воспитываются двое школьников.

Член Общественного совета при УМВД России по Пензенской области Михаил Зейкан поздравил ребят, их маму с наступающим учебным годом, вручил рюкзаки, школьные принадлежности, их годовалой сестренке - куклу и, конечно, всем сладкие подарки.

Михаил Зейкан нацелил ребят на хорошую учебу.