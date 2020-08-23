В Пензенской области мужчина украл деньги из кармана спящего товарища

Все произошло в июне 2020 года. В Пачелмском районе днем пили водку 2 товарища. Когда первый уснул, 2-ой вытащил из кармана его брюк деньги - 2 тысячи рублей. Проснувшись к вечеру, мужчина обнаружил пропажу и потребовал вернуть деньги.

Не добившись своего, он обратился в полицию. Вину в совершении преступления злоумышленник признал в полном объеме и полностью возместил ущерб.

Районный суд вынес приговор по уголовному делу о совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража из одежды, находившейся при потерпевшем). Нумерология, наверное, это сплошное суеверие, но с учетом позиции государственного обвинителя и состояния здоровья подсудимого суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 2 года условно. С испытательным сроком на 2 года.

Приговор вступил в законную силу.