В Пензенской области дооснащаются реанимационные отделения

Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

Оборудование приобретено в рамках подготовки медучреждений для организации лечения больных новой коронавирусной инфекцией. Финансовые средства в размере 42 млн рублей выделены на эти цели из федерального бюджета.

43 монитора поступили для Пензенской областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко, 14 - в Пензенский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи и 13 - в Клиническую больницу №4.

«Безусловно, благодаря обновлению оборудования и дооснащения наших медицинских организаций, в регионе совершенствуется система оказания помощи населению, повышается качество и доступность медицинских услуг», - отмечает главный врач Пензенской областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко Вячеслав Космачев.