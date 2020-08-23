«Мы трясли кровать и хохотали над постельными сценами»

Елена Яковлева (справа) Фото: Борис КУДРЯВОВ

«В Советском союзе секса нет». В 1989 году режиссер-фронтовик Петр Тодоровский не оставил на этом лозунге камня на камне. Его фильм «Интердевочка» - пугающий и правдивый, вызывающий и по-своему изящный приковал взгляды к экрану миллионов людей на тему, которая до этого была запретной на больших экранах. Валютная проститутка Таня Зайцева в лице еще мало известной Елены Яковлевой обаяла миллионы.

Начало истории любви проститутки и дальнобойщика положил Владимир Кунин, когда жил в Варшаве в Гранд-Отеле. Писатель вспоминал, что каждое утро, завтракая, он видел девушек легкого поведения, присматривался к ним, знакомился и думал, какой из этого всего может получиться сюжет.

Сценарист долгое время наблюдал за ночными бабочками того времени и в какой-то момент понял, что не так уж они все и виноваты в своем выборе. Но его повесть оценили не все. Некоторые газеты прозвали писателя «порнорэкетиром». Кто бы мог подумать, что такой сценарий заинтересует уважаемого режиссера, прошедшего войну - Петра Тодоровского. Но он нашел к нему подход через супругу - Миру.

- Я взяла сценарий, прочитала, и он меня зацепил, захотелось еще раз перечитать, - рассказала «КП» Мира Тодоровская. - Автор хорошо задел проблемы того времени. Как раз в то время я начала осваивать профессию продюсера. И во время Московского кинофестиваля мы с моим мужем пошли на прием, организованный в шведском посольстве. Встретили там сына писателя Джеймса Олдриджа. Я ему быстро рассказала про повесть Кунина. Он заинтересовался, сказал: «Я участвую!». Потом сообщили нам, что нашел инвестора.

Инвестором стал … торговец быками из Швеции, который решил вложить в фильм баснословную сумму - 200 тысяч долларов! Дело оставалось за малым, уговорить мужа-фронтовика стать режиссером картины о проститутке. Поначалу Петр Тодоровский от сценария пришел в ужас.

Подробности - у Анны Светлаковой