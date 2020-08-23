На полигоне под Пензой стартовал международный конкурс «Мастер-оружейник»

ФОТО: Пресс-служба Центрального военного округа

Сегодня на полигоне «Константиновка» в Пензенской области в рамках VI Армейских международных игр стартовал конкурс «Мастер-оружейник». Он стал самым представительным за все пять лет его проведения: за победу будут бороться команды Вооруженных Сил Лаоса, Камбоджи, Конго, Абхазии, Армении, Ирана и Узбекистана.

Пензенская область приветствовала участников конкурса показательными выступлениями музыкальных и творческих коллективов региона.

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и организаторов соревнования, зрители на соревнования допущены после прохождения термометрии и дезинфекции. На трибунах обеспечена социальная дистанция. Всем гостям необходимо носить маски.

Состязания будут проходить в пять этапов и завершатся 31 августа.