Пензенец прикупил фальшивые купюры и пошел в магазин

Сотрудник типографии Госзнак демонстрирует способы определения поддельных купюр. Фото: Михаил ФРОЛОВ

9 июля 2020 года в одном из магазинов Пензы, реализующим алкогольную продукцию, был зафиксирован факт сбыта фальшивой купюры номиналом 5 тысяч рублей.

В течение трех дней в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники экономической безопасности УМВД России по Пензенской области задержали подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался уроженец Пензенской области 1978 года рождения, который в поле зрения правоохранителей ранее не попадал.

Полицейские установили, что мужчина осуществил сбыт 6 поддельных денежных купюр номиналом 5 000 рублей в торговых точках города Пензы - по продаже алкогольной продукции. Поддельные денежные банкноты он приобрел бесконтактным способом в Москве за 1700 рублей за одну единицу.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации (Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг). Мужчина дал признательные показания и в содеянном раскаялся.

Расследование уголовного дела продолжается.

В свою очередь, УМВД России по Пензенской области рекомендует гражданам при совершении денежных операций, чтобы не стать жертвами фальшивомонетчиков, тщательно осматривать получаемые ими денежные купюры на наличие внешних признаков подделки.

При обнаружении таких банкнот в своих сбережениях нельзя пытаться их сбыть, так как за подобные деяния статьей 186 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей, отмечает пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области. При обнаружении фальшивок следует сразу же обратиться в полицию и сообщить об обстоятельствах получения данных денежных средств.