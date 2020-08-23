В Мордовии к должникам пришли домой

Пресс-служба УГИБДД МВД РФ по Республике Мордовия

Рейд, направленный на повышение эффективности работы по взысканию административных штрафов с «должников на колесах», проходил с 18 по 20 августа.

Сотрудники ГИБДД напоминают: своевременная уплата административного штрафа заканчивается по истечении 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

Зачастую нарушители не платят штрафы вовремя, по разным причинам, кто-то забывает, кто-то делает это умышленно. В таком случае материалы направляются судебным приставам-исполнителям для взыскания суммы штрафа в принудительном порядке.

За три дня сотрудниками было проверено 84 адреса, за которыми зарегистрированы злостные неплательщики, выдано 9 извещений о неоплаченных штрафах.

Госавтоинспекция по Республике Мордовия обращается к водителям, которым за совершение административных правонарушений применено наказание в виде административного штрафа, своевременно их оплачивать, не дожидаясь принудительных мер взыскания.

Для получения информации о сумме задолженности по штрафам, правилах и сроках их оплаты можно обратиться в ГИБДД МВД по Республике Мордовия в кабинет № 312, 230 и по номеру телефона 38-56-66.