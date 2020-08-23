Штраф за складирование мусора в неположенном месте

Пресс-служба Администрации Пензы

Нарушителей природоохранного законодательства выявили сотрудники администрации Железнодорожного района и УМВД России по г. Пензе в ходе рейда в субботу, 22 августа 2020 года. Их привлекли к ответственности в соответствии со статьей 8.2 КоАП РФ.

Как отмечают в администрации района, здесь систематически проводится вывоз несанкционированной свалки, но затем выезжающие в город дачники снова оставляют мусор. При этом каждое СНТ обязано оборудовать контейнерные площадки для сбора ТБО на своих территориях.

Для предупреждения случаев захламления территорий подобные рейды будут продолжены на постоянной основе.