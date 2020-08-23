Жительница Пензы отметила вековой юбилей

Пресс-служба Администрации Пензы

Юбиляршу поздравили представители администрации Ленинского района, Комплексного центра социальной помощи семье и детям района. Гости вручили Марии Макаровне поздравление от Президента Владимира Путина, подарок и цветы, пожелали крепкого здоровья, мирного неба, поблагодарили за самоотверженный труд и стойкость духа.

Накануне день рождения отметили еще два ветерана Великой Отечественной войны - Куликов Степан Степанович и Пикашова Прасковья Кузьминична. Их поздравили глава администрации Ленинского района Надежда Москвитина совместно с сотрудниками Управления культуры города Пензы.

Надежда Борисовна подчеркнула, что на долю ветеранов выпали самые сложные и страшные испытания, поэтому потомки не имеют права забывать о подвиге тех, кто проливал кровь на полях сражений, трудился в тылу, кто шаг за шагом приближал Победу.