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В Пензенской области разыскивают двух пенсионерок

Одна из женщин пропала в Сердобске, вторая - в Пензе
Анна ЧернаяАннаЧерная
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В сообществе «Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Пензенской области» в социальной сети «Вконтакте» опубликованы ориентировки на поиск двух пожилых женщин.

88-летняя Пелагея Гусева пропала в Пензе 21 августа. Женщина дезориентирована и нуждается в медицинской помощи.

ФОТО: сообщество «Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Пензенской области» в социальной сети «Вконтакте»

ФОТО: сообщество «Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Пензенской области» в социальной сети «Вконтакте»

69-летняя Таисия Постнова также ушла из дома в Сердобске 21 августа и до сих пор не вернулась.

ФОТО: сообщество «Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Пензенской области» в социальной сети «Вконтакте»

ФОТО: сообщество «Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Пензенской области» в социальной сети «Вконтакте»

Если вы видели кого-то их этих женщин, сообщите информацию по телефонам, указанным в ориентировках.

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