В Пензенской области разыскивают двух пенсионерок

В сообществе «Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Пензенской области» в социальной сети «Вконтакте» опубликованы ориентировки на поиск двух пожилых женщин.
88-летняя Пелагея Гусева пропала в Пензе 21 августа. Женщина дезориентирована и нуждается в медицинской помощи.
ФОТО: сообщество «Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Пензенской области» в социальной сети «Вконтакте»
69-летняя Таисия Постнова также ушла из дома в Сердобске 21 августа и до сих пор не вернулась.
ФОТО: сообщество «Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Пензенской области» в социальной сети «Вконтакте»
Если вы видели кого-то их этих женщин, сообщите информацию по телефонам, указанным в ориентировках.