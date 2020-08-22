Иван Белозерцев: «В этом году в Пензенской области будет рекордный урожай»

По словам главы региона, каждый год этот праздник пользуется популярностью у жителей региона, вне зависимости от национальности.

- В нашей области живут дружелюбные люди, которые с уважением относятся к культуре, традициям и обычаям народов, населяющих ее, - подчеркнул Иван Александрович. - Сабантуй мы встречаем с достойными результатами. Пензенские хлеборобы собрали уже два миллиона тонн зерна – а убрана пока только половина. В этом году в Пензенской области будет рекордный урожай.

Иван Белозерцев отметил вклад татарского народа в развитие Пензенской области. Лучшие работники удостоены почетных грамот и благодарностей.