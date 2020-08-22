Заместитель Председателя Правительства РФ оценил темпы строительства пензенского цирка

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Напомним вам, что строительство цирка должно было завершиться еще в 2014 году, но затянулось на несколько лет. В 2018 году к работам приступил новый подрядчик – московская компания «Стройресурс». Ее усилиями дело удалось сдвинуть с мертвой точки, и торжественное открытие цирка намечено на конец года.

- Подрядчик работает очень активно, мы постоянно в контакте с ним, - отметил губернатор Иван Белозерцев.

- Пензенский цирк – объект уникальный, знаковый не только для региона, но и для всей России, - подчеркнул заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко. – Именно здесь 147 лет назад был открыт первый стационарный цирк. Объект непростой, хорошо, что было найдено решение и что глава региона занимается восстановлением цирка. Мы вас поддержим.