В Саранске на пожаре погибли мужчина и женщина

Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

В ночь на 22 августа 2020 года в правоохранительные органы Саранска поступило сообщение о пожаре в комнате общежития, расположенного по улице Республиканской. В результате пожара погибли проживавшие вместе 49-летний мужчина и 46-летняя женщина.

По данному факту следственным отделом по городу Саранск СУ СК России по Республике Мордовия организовано проведение проверки.

По предварительным данным, причиной пожара явилась возможная неисправность электроприборов.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего пожара и причины гибели людей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.