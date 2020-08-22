Оформил на себя кредит и перечислил деньги мошенникам

В отдел полиции №1 УМВД России по г. Пензе обратился местный житель 1991 года рождения: ему позвонил мужчина и назвался сотрудником одного из банков. Он сообщил неприятную новость - неизвестными лицами на собеседника оформлен кредит в сумме 769 тысяч рублей в Ростовской области.

Для отмены данной операции лже-сотрудник предложил гражданину самому оформить кредит и перечислить деньги в счет погашения. Здесь ему следовало прекратить разговор и больше не отвечать на звонки. Но молодой человек через мобильное приложение оформил кредит на указанную сумму, а затем перечислил денежные средства на несколько абонентских номеров.

По факту мошенничества проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

Полиция Пензенской области напоминает: если вы не хотите пострадать от действий мошенников, не верьте незнакомым людям, которые звонят вам по телефону. Обманщикам важно втянуть вас в разговор, чтобы успеть ввести в заблуждение. Не давайте им такой возможности, сразу же прекращайте общение.