Горячий обед - по расписанию

В школьной столовой после торжественной линейки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В соответствии с посланием Президента России Федеральному Собранию с 1 сентября обучающиеся 1-4 классов начнут получать бесплатное горячее питание.

Во всех общеобразовательных организациях Пензенской области техническая готовность пищеблоков к предоставлению бесплатного горячего питания обучающихся начальных классов с 1 сентября 2020 г. составляет 100%.

На эти цели из федерального бюджета предусмотрено на сентябрь-декабрь 2020 года – 193,414 млн руб., из консолидированного бюджета Пензенской области - 16,818 млн руб.

15 августа подписано соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Пензенской области о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Пензенской области.

Каждое учебное заведение разработает меню горячего питания и разместит его на своем сайте в доступном для всех участников образовательного процесса виде и удобном формате для ознакомления.

Контроль качества предоставляемого питания будут осуществлять соответствующие ведомства, а также представители общественности и родители.