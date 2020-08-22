На Олимпийской аллее пройдет массовый парад «ТРИКОЛОР»

Пресс-служба Администрации Пензы

Центральный парк культуры и отдыха им. В.Г. Белинского приглашает всех желающих 22 августа 2020 года в 11. 30 на Олимпийскую аллею, где состоится массовый парад «ТРИКОЛОР», посвященный Дню Российского флага.

В параде могут принять участие все желающие на любом виде транспорта, допустимом для передвижения по Олимпийской аллее- роликовых коньках, велосипеде, самокате, гироскутере.

Обязательное условие для участия в параде - необходимо прийти в футболке белого, красного или синего цвета.

В программе парада вас ждет много всего интересного: розыгрыш призов и подарков, анимационная программа, дегустации, концертная программа.

Встреча участников в 11.30 у Олимпийских колец.