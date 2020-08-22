Мать задерживаемого молодого человека ударила полицейского

Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Зареченским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Пензенской области завершено расследование уголовного дела по обвинению жительницы Пензенского района 1971 года рождения в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти.

Днем 5 июля 2020 года, по сообщению о краже денежных средств из дома, сотрудники полиции отдела МВД России по Пензенскому району прибыли в одно из сёл. Под подозрение попали двое односельчан потерпевшего. Один из них - молодой человек 1999 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно, отказывался проследовать с полицейскими в отдел для дальнейшего разбирательства.

Через несколько минут прибежала мать молодого человека, которая, выражая недовольство действиями сотрудников полиции в отношении её сына, несколько раз ударила полицейского по рукам и шее, причинив ему кровоподтек шеи.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.